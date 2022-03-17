أعلنت شرطة الرياض القبض على مقيمَين لجمعهما أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.

تفاصيل الواقعة:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيمَين من الجنسية اليمنية، لجمعهما أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لمؤسسات تعود ملكيتها لمواطن جارٍ إحضاره، متّخذين من وحدتين سكنيتين جنوب مدينة الرياض موقعين لارتكاب جرائمهما، وضبط بحوزتهما مبلغ (437,891) ريالًا، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأحيلا إلى النيابة العامة.