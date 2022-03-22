تشارك المملكة العربية السعودية في فعاليات أسبوع المال العالمي الذي تنظمه الشبكة الدولية للتعليم المالية OECD INFE التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة من 18 إلى 24 شعبان الجاري الموافق 21 إلى 27 مارس الجاري، وذلك بعدد من المناشط التي يقوم على نبنيها وتنفيذها القطاع المالي، ممثلاً في البنك المركزي السعودي (ساما)، ومركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، وتتضمن عددًا من البرامج والفعاليات التعريفية على هامش أسبوع المال العالمي، وذلك بهدف تحسين الثقافة المالية للمجتمع، مع التركيز على فئتي الشباب والأطفال لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مالية ذكية، من شأنها تحسين مرونتهم المالية في المستقبل.

حملة توعوية

وترتكز الحملة التوعوية التي تستهدف الأطفال والشباب على أربعة محاور رئيسية هي “الادخار، تخطيط الميزانية الشخصية، الاقتراض، الاستثمار”، وتشتمل فعاليات الحملة إقامة ورشة عمل بعنوان “خطط لهدفك” بالتعاون مع الأكاديمية المالية، لطلاب وطالبات الجامعات والتي تتخللها نقاشات وأفكارا تهدف إلى التركيز على وضع الخطط المناسبة للشباب لإكسابهم المهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة.

زيارات ميدانية

كما تتضمن الحملة العديد من الزيارات الميدانية للبنك المركزي وهيئة السوق المالية، إضافة إلى ذلك يناقش بودكاست “متمم” موضوع الادخار والتخطيط المالي مع وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي الأستاذ زياد اليوسف، والذي سيستعرض من خلاله أهمية وطرق التخطيط المالي، ودور الادخار المنظم في تحقيق الأمان المالي، وأهمية التقنية الرقمية وأثرها على الادخار.

ويسعى البنك المركزي ومركز “متمم” للمساهمة في تكثيف جهود التوعوية، ورفع الثقافة المالية من خلال العديد من البرامج والمبادرات، ومنها أسبوع المال العالمي، الموجهة لمختلف فئات المجتمع لتحقيق هدف النهوض بوطننا اقتصاديا ومعرفيا، وتعزيز تبني جيل واعٍ مالياً لتحقيق اقتصاد مزدهر.