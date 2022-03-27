قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن سرعة القمر الظاهرية تفوق سرعة الشمس، مشيرًا إلى أن القمر سيدرك الشمس يوم الجمعة المقبل.

سرعة القمر الظاهرية تفوق سرعة الشمس فمتى القمر يدرك الشمس وماهي النتائج؟

التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/OP1nFk1mLs

— العربية برامج (@AlArabiya_shows) March 27, 2022

القمر يدرك الشمس صباح الجمعة

وأضاف الزعاق، أن نور القمر يختفي بالتدريج باقترابه من شعاع الشمس، وعندما يكون البعد الزاوي بين الشمس والقمر صفرًا يحدث الاقتران وحينئذ يولد الهلال، موضحًا أن الولادة تنقسم إلى قسمين، ولادة مشاهدة وهي تعني (كسوف الشمس) وولادة خفية وهي ما يعرف بـ(الاقتران).

وتابع أنه عندما تكون الشمس والقمر على خط طول سماوي واحد فهذا هو الاقتران، وعندما تكون الشمس على خط طول وعرض سماويين فهذا هو الكسوف.

السبت أول أيام رمضان

وأوضح الزعاق أنه وبما أن سرعة القمر الظاهرية تفوق سرعة الشمس بكثير، فإنه يحاول بكل جدية أن يدرك الشمس طوال شهر شعبان، وسيدركها في تمام الساعة الخامسة و26 دقيقة من صباح يوم الجمعة، لافتًا إلى أنه في مساء ذلك اليوم سيمكث تقريبًا 10 دقائق وشكله مستو بانحراف يسير وقرناه بين السماوي والجنوبي.

وتابع: “وعلى هذا الأساس فسيكون غرة رمضان فلكيًا يوم السبت وعدته 30 يومًا، بمعنى أنه سيبدأ يوم السبت، وينتهي يوم الأحد، ويوم الاثنين 2 مايو سيكون أول أيام عيد الفطر السعيد”.