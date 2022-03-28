يترقب الجمهور السعودي غدًا، مباراة السعودية وأستراليا، وذلك في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

القنوات الناقلة لـ المباراة

وستنقل قنوات ” SSC7 HD, DIEMA SPORT 2 HD, BEIN SPORTS AFC HD” المباراة.

9 لاعبين شاركوا في مباريات السعودية وأستراليا

وتضم قائمة الأخضر الحالية 9 لاعبين شاركوا في مباريات السعودية ضد أستراليا، وجاء النجم سلمان الفرج في الصدارة، حيث خاض 3 مواجهات بمعدل 270 دقيقة، فيما لعب سالم الدوسري 3 لقاءات أيضًا بعدد دقائق بلغ 262 دقيقة.

وشارك فهد المولد في مباراتين مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد أستراليا بمعدل 114 دقيقة، فيما خاض 4 لاعبين مواجهة واحدة بمعدل 90 دقيقة لعب، وهم؛ عبدالإله العمري، محمد كنو، محمد البريك ومحمد الربيعي.

ولعب فراس البريكان مباراة واحدة بمعدل 73 دقيقة فقط مع الأخضر ضد منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، ويُعد صالح الشهري الأقل مشاركة، حيث خاض لقاء واحد فقط بمعدل 17 دقيقة.

ولم يسبق للأخضر الفوز على المنتخب الأسترالي في تصفيات كأس العالم، حيث سبق للمنتخبين أن التقيا في 5 مواجهات سابقة بتصفيات المونديال، شهدت 3 انتصارات للمنتخب الأسترالي مقابل تعادلين.

تاريخ مواجهات السعودية وأستراليا