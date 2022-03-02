أعلنت الداخلية الأوكرانية، الثلاثاء، أن القوات الروسية اقتحمت مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، ولكنها قالت إنها تسيطر على المبنى الإداري للمدينة.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أمس الثلاثاء، يومها السادس، فيما قصفت روسيا مبنى التلفزيون الأوكراني واشتعلت به النيران، بحسب “العربية”.

قصف برج التلفزيون الأوكراني:

وقال مسؤولون أوكرانيون مساء الثلاثاء: إن القوات الروسية قصفت برج التلفزيون الأوكراني في كييف والنصب التذكاري الرئيسي لمحرقة النازي في أوكرانيا، من بين مواقع مدنية أخرى استهدفتها في اليوم السادس من الغزو الروسي.

وأعلن الجهاز الحكومي للأوضاع الطارئة في أوكرانيا، أن الضربات على برج التلفزيون أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

ونشر البرلمان الأوكراني (فيرخوفينا رادا) صورة لسحب من الدخان حول برج التلفزيون.

وشارك عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، مقطعًا مصورًا لقصف البرج، وقال كليتشكو: إن محطة فرعية كهربائية تغذي البرج وغرفة تحكم أعلى البرج تضررتا نتيجة لذلك.

وفي تطور سابق، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات الروسية والانفصاليين الموالين لها أقاموا، الثلاثاء، ممرًّا يربط بينهم على ساحل بحر أزوف.