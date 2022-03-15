على وقع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم التاسع عشر، أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن أغلبية القوافل العسكرية الروسية متوقفة ولا تتقدّم باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف، مبينًا أن القوات الروسية على مسافة 20 كيلومترًا من كييف من جهة الشمال الشرقي.

مقاومة:

وقال في تصريح للصحافيين: إن القوات الروسية تواجه مقاومة قاسية من الأوكرانيين في محيط مدينة تشيرنييف، مضيفًا أن “قوات أوكرانية غير نظامية تشن حرب عصابات ضد القوات الروسية”.

كما أعلن المسؤول في البنتاجون، أن خاركيف تتعرض لقصف عنيف بالصواريخ، فيما ماريوبول محاصرة، مؤكدًا أن الأوكرانيين يستعدون لحرب استنزاف طويلة الأمد مع روسيا.

مسؤول في البنتاجون:

وقال: إن القوات الروسية أطلقت حتى الآن أكثر من 900 صاروخ على مناطق عديدة من أوكرانيا.

كما أكد أن القوات الروسية تستعمل 90% من قدراتها ولديها فائض من القوة تستطيع استعماله، مشيرًا إلى أن موسكو لم تجلب تعزيزات إضافية، وتستعمل ما حشدته خلال الخريف الماضي على الحدود.