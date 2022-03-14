توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، استمرار توغل الموجة الباردة فوق أراضي السعودية.

وقال المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “درجة الحرارة تنخفض تدريجياً يوماً بعد يوم، حتى تبلغ ذروتها قريباً من نهاية الأسبوع.

أجواء الطقس بالمملكة

وأضاف عبدالله المسند، أن درجات الحرارة في أجواء الرياض ظهر يوم الخميس المقبل، تشابه أجواء فجر يوم غد الثلاثاء.

وتوقع د. عبدالله المسند، أن تنخفض درجة الحرارة في المنطقة الشمالية إلى الصفر المئوي.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع أن تشهد معظم مناطق المملكة حالة من الاستقرار الجوي اليوم الاثنين، إذ تكون معتدلة نهارًا، وباردة ليلًا.

فيما قد يتشكل حزام ضيق من السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية متفرقة على أجزاء من القصيم والزلفي وسدير وحفر الباطن وعسير.