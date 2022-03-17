ردت الرئاسة الروسية “الكرملين”، مساء أمس الأربعاء، على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجرم حرب”، قائلة: إنه أمر مرفوض ولا يمكن التسامح معه.

وندد الكرملين بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن فلاديمير بوتين، واعتبره أمرًا لا يغتفر.

التعليق على تصريحات بايدن:

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف: إن تصريحات بايدن أمر لا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بالقنابل.

ووصف الرئيس الأمريكي الأربعاء، بوتين بأنه “مجرم حرب” بسبب هجومه على أوكرانيا، وذلك عقب إلقاء بايدن كلمة بشأن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.