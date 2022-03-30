كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، عن الكرة الرسمية لمنافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

كرة المونديال

وقال حساب كأس العالم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “32 فريقًا، وكرة واحدة لتحويل أحلامهم إلى حقيقة نقدم لكم “الرحلة”، الكرة الرسمية في كأس العالم 2022.. العد التنازلي إلى قطر يبدأ الآن”.

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 من شهر ديسمبر، على أن يتم سحب القرعة يوم الجمعة المقبل عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022

وجاء المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 كالتالي؛ السعودية، قطر، ألمانيا، الدنمارك، صربيا، كرواتيا، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، إنجلترا، سويسرا، البرازيل والأرجنتين.

كما تأهلت منتخبات، أوروغواي، كندا، الإكوادور، هولندا، كوريا الجنوبية، اليابان، إيران، غانا، السنغال، البرتغال، بولندا، المغرب وتونس.

ويطمح رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في وصول المنتخبات المتأهلة لكأس العالم من القارة إلى 6 فرق، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).