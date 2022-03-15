أدى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، اليمين الدستورية، في بداية جلسة مجلس الأمة الكويتي المنعقدة اليوم الثلاثاء.

وتقضي المادة 91 من الدستور الكويتي، بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه، يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

أداء اليمين أمام مجلس الأمة

والأربعاء الماضي، صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.

واستقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، الأربعاء الماضي، وزيري الداخلية والدفاع، حيث أديا اليمين الدستورية أمامه، بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن أمير البلاد وجه الوزيرين بضرورة مضاعفة الجهود والعطاء للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لتلبية آمال وتطلعات المواطنين، بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع.