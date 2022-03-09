أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن اختتام منافسات أعمال دورة اللياقة البدنية المستوى الأول B الآسيوية.

اللجنة الفنية تختتم أعمال الدورة

وأُقيمت منافسات أعمال دورة اللياقة البدنية المستوى الأول B الآسيوية خلال الفترة من 24 وحتى 28 فبراير في معهد إعداد القادة؛ بمشاركة 12 مدربًا.

واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية في تدريبات تحمل السرعة والقدرة في كرة القدم ومتطلبات كرة القدم البدنية والتكليفات الفسيولوجية لكرة القدم.

الشريف يشيد بمستوى المدربين المشاركين

وفي ختام الدورة، سلم المحاضر الآسيوي مدير التعليم في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور يحيى الشريف شهادات حضور الدورة للمدربين المشاركين، مشيدًا بالمستوى الذي قدموه خلال الدورة ومتمنيًا لهم التوفيق في خطواتهم المقبلة.

وشكر رئيس اللجنة الفنية، تركي السلطان مدير معهد اعداد القادة، عبدالله حماد على استضافتهم وتقديم جميع التسهيلات لنجاح الدورة.