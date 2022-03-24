في عملية إرهابية جبانة، استشهد اللواء الركن ثابت جواس، عدو الحوثيين اللدود، قائد اللواء 131 مشاه بالجيش اليمني، في مدينة عدن، وهو أحد قادة المعارك ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في صعدة.
واستذكر العديد من المواطنين السعوديين واليمنيين والعرب مآثر وبطولات اللواء جواس، مؤكدين أنه سيأتي بعده حتمًا من يواصل المسيرة حتى القضاء على المليشيا الإرهابية.
مغردون ينعون اللواء جواس
وتفاعل الكثير من المغردين مع نبأ وفاة جواس بعد تغريدة كتبها مثنى ابنه قال فيها : والدي كان يمنياً ويحمل على كتفيه الطير الجمهوري وعلى ناصية جبينه ..والدي شهيد الجمهورية اليمنية ثابت مثنى جواس”
بدوره قال الكاتب السعودي فهد ديباجي علق على خبر الوفاة بالقول :رحم الله اللواء ثابت جواس وأسكنه فسيح جناته ، حتمًا سيأتي بدل اللواء جواس ألف جواس ليقتل الإرهاب والإرهابيين الحوثيين والخونة .
من هو ثابت جواس ؟
اسمه ثابت مثنى ناجي جواس، من مواليد عام 1948م، بمنطقة حبيل السبحة في مديرية حبيل جبر، بمحافظة لحج، جنوبي اليمن. قائد اللواء 131 مشاة في الجيش اليمني، وقائد قاعدة العند العسكرية. وهو أحد أبرز قادة الجيش اليمني الذين خاضوا معارك ضد ميليشيات الحوثيين وارتبط اسمه بمعارك قوية دارت بين عامي 2004 و2010.
الحرب ضد الحوثيين في صعدة
عرف عن اللواء الراحل شخصيته القيادته وصلابته في مواجهة المليشيا الإرهابية منذ الحرب الحوثية الأولى، وكبدهم خسائر فادحة خلال العملية التي قادها في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين.
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