في عملية إرهابية جبانة، استشهد اللواء الركن ثابت جواس، عدو الحوثيين اللدود، قائد اللواء 131 مشاه بالجيش اليمني، في مدينة عدن، وهو أحد قادة المعارك ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في صعدة.

واستذكر العديد من المواطنين السعوديين واليمنيين والعرب مآثر وبطولات اللواء جواس، مؤكدين أنه سيأتي بعده حتمًا من يواصل المسيرة حتى القضاء على المليشيا الإرهابية.

مغردون ينعون اللواء جواس

وتفاعل الكثير من المغردين مع نبأ وفاة جواس بعد تغريدة كتبها مثنى ابنه قال فيها : والدي كان يمنياً ويحمل على كتفيه الطير الجمهوري وعلى ناصية جبينه ..والدي شهيد الجمهورية اليمنية ثابت مثنى جواس”

بدوره قال الكاتب السعودي فهد ديباجي علق على خبر الوفاة بالقول :رحم الله اللواء ثابت جواس وأسكنه فسيح جناته ، حتمًا سيأتي بدل اللواء جواس ألف جواس ليقتل الإرهاب والإرهابيين الحوثيين والخونة .

ومن اليمن قالت سارة عبدالله :” لم يستطع الحوثيون الوصول لجواس منذ قتله الهالك حسين الحوثي 2004 وهاهم اليوم بعد 18 عامًا يأخذون بثأرهم من هذا البطل. وتابعت: الاختراق الحوثي لأمن عدن وباقي المدن أصبح واضحًا لابد من مراجعة حتى لا تستمر سلسلة الاغتيالات لخيرة رجالنا رحم الله الشهيد ثابت جواس ومن استشهدوا معه.

بينما قال عوض عارف الزوكا: نعزي أنفسنا والوطن ونعزي كل حر في استشهاد القائد الهمام اللواء الركن ثابت مثنى جواس رحمة الله تغشاه. ولا نامت أعين الجبناء.