سطر اللواء الركن ثابت جواس 18 عامًا من ملاحم البطولة في معقل ميليشيا الحوثي في صعدة، حيث كان قائد قاعدة العند، أكبر القواعد العسكرية في البلاد، لينال الشهادة في محافظة لحج إثر هجوم إرهابي.

اللواء جواس صاحب الشعبية الكبيرة والسمعة القوية يلقب بقاهر الحوثيين، حيث أطاح بزعيم الميليشيا في معقله في مران بمحافظة صعدة عام 2014، كما أنه يتمتع بتاريخ حافل بالانتصارات تمتد لنحو عقدين من الزمن بدءً من الحروب الـ6 في صعدة (2004-2009)، وحتى حرب ميليشيا الانقلاب الحوثي التي تدخل عامها الثامن.

حروب صعدة:

وفي حروب صعدة التي فجرها وقادها مؤسس وزعيم المليشيات حسين الحوثي، تعرض الجيش اليمني السابق لخسائر موجعة بصفوفه إثر تحصن الميليشيا بالقرى السكنية، وهو ما دفع القيادة اليمنية لتعين اللواء ثابت جواس لخوض معركة الخلاص.

وبحسب تقارير حاول جواس إقناع زعيم المليشيات الحوثية بالتخلي عن السلاح، لكنه أصر على الحرب، قبل أن يقود جواس عملية التفاف لمحاصرته في أحد جبال مران في معقله الأم، ويطيح به والكثير من العناصر الإرهابية، ليصبح المطلوب الأول للحوثيين منذ مقتل زعيم المليشيات الحوثية في سبتمبر 2004.

محاولات اغتيال:

وتعرض جواس للعديد من عمليات الاغتيال كان آخرها تفجير إرهابي بسيارة مفخخة استهدف بوابة مطار عدن الدولي بالتزامن مع مرور موكبه في أكتوبر الماضي.

كما تعرضت قاعدة العند العسكرية لسلسلة هجمات نفذتها مليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات الدرون بدون طيار المفخخة، من بينها هجوم استهدف كبار قادة الجيش اليمني وبينهم رئيس الاستخبارات العسكرية ونائب رئيس هيئة الأركان، في يناير 2019، فيما نجا جواس من الهجوم.

أما الحادث الذي أدى لاستشهاد قاهر الحوثيين فتم من خلال سيارة مفخخة استهدفت قائد قاعدة العند العسكرية وقائد اللواء 131 مشاة اللواء الركن ثابت جواس؛ ما أدى إلى مقتله على الفور مع عدد من مرافقيه، وذلك في مدخل مدينة الخضراء في محافظة لحج، والتي تقع على حدود عدن.

وتبنت مليشيات الحوثي ضمنياً العملية الإرهابية التي أودت بالقائد جواس وذلك بحسب تعليقات كبار قادتها الإرهابيين بينهم القيادي عبدالقادر المرتضى.

قائد مخلص:

وينحدر أصل القائد جواس من مديرية ردفان بمحافظة لحج، ويعد من القادة اليمنيين والجنوبيين المخلصين الذين سطروا ملاحم خالدة في مواجهة الإرهاب ضد الحوثي والقاعدة وداعش، حيث تقلد عديد المناصب العسكرية في الجيش اليمني السابق، ويعد أول قائد عسكري لقاعدة العند العسكرية؛ كبرى القواعد عسكرية في البلاد، وذلك حيث عينه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في 2015 قائداً لمحور العند، وقائداً للواء 131 مشاة.

وكان ثابت جواس من أبرز القادة العسكريين الذين قادوا المعارك على الأرض ونكلوا بمليشيات الحوثي خصوصاً في محافظة الضالع والتي لم يتمكن الانقلابيون من اختراقها رغم الحشود العسكرية الكبيرة التي وفروها لاختراقها.

وشكل جواس ورفاقه في الجنوب سداً منيعاً لمليشيات الحوثي استطاع لاحقا بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من تحرير كافة المحافظات الجنوبية من عدن إلى لحج بما فيها قاعدة العند العسكرية.

كما كان جواس من أبرز قادة المجلس الانتقالي والجيش اليمني طوال السنوات الماضية.

اليمن تنعى بطلها:

ونعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في اليمن اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس، إثر مقتله الأربعاء “في عملية إرهابية جبانة” بمدينة عدن.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “الشهيد جواس كان أحد القادة الأوفياء الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وكانت لهم مواقف خالدة ومشرفة في مواجهة مليشيا الكهنوت… وكانت له وقفات عظيمة في معركة استعادة الدولة وفي قيادة معركة تحرير محافظة عدن وتحرير محافظات أخرى من الميليشيا الحوثية الإرهابية”.

وأضافت أن اللواء “كان قائداً شجاعاً ومقاتلاً مقداماً يقف بشجاعة وثبات في مقدمة الصفوف، وخلد تاريخا من النضال والتضحية في مختلف المنعطفات”، مؤكدة أن “الجرائم الإرهابية لن تزيد المؤسسة العسكرية الباسلة إلا عزماً وإصراراً في الذود عن حياض الوطن”.

وعبرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن “صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الشهيد ومرافقيه وللقيادة السياسية ولجميع منسوبي القوات المسلحة والشعب اليمني كافة”.