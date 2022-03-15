عُرفت الفنون الصخرية في الغضا بمحافظة عنيزة كوجهة سياحية لدى سكان المنطقة، حيث تقع وسط رمال ذهبية كجزء من متنزهات الغضا في الجهة الجنوبية الغربية من المحافظة على بعد حوالي 21 كم على الطريق المعروف بطريق الضلعة.

ويعود موقع الفنون الصخرية حسب الدلالات إلى فترة زمنية قديمة، وهو عبارة عن مجموعة من الواجهات الفنية الصخرية على أكمه سوداء مستطيلة طولها حوالي 1كم تقريباً ممتدة من الشرق إلى الغرب وجدت عليها بعض العناصر الحيوانية والآدمية المنحوتة على صخورها، ولوحظ وجود أعمدة حجرية تبين أنها عبارة عن أشجار متحجرة استخدمت كواجهات صخرية للنحت عليها حيث نجد جزءًا من عمود طوله 1م وقطره 42 سم أسطواني الشكل.

ويجذب موقع الفنون، الأهالي والزوار لوقوعه في متنزهات الغضا المعروفة في محافظة عنيزة الذي يخضع للرقابة الدائمة من قبل هيئة التراث، وتمت حمايته بسور للمحافظة عليه.

تاريخ اللوحات الصخرية

من جانبها كشفت هيئة التراث عن هذه البصمة الخالدة للحضور الإنساني في متنزهات الغضا من فنون صخرية قاومت الزمن والنسيان، لتكون ذاكرة مكانية أثرية وثقت حضارات عتيقة، وأجيال مديدة، رسمت إشارات عبورها وتفاصيل تفاعلها ورسالتها، شاهدةً على جغرافيا الجزيرة العربية، وتاريخ المكان، بوصفها ألبوماً مدوناً على الصخور في هيئة منحوتات ونقوش فنية.

وتقع متنزهات الغضا البرية الواقعة على بُعد ١٦ كيلو مترًا عن محافظة عنيزة في منطقة القصيم، وتشتهر بأشجار الغضا، والكثبان الرملية، لتمثل متحفاً مفتوحاً للواجهات الصخرية المتنوعة لعناصر آدمية، وأخرى حيوانية، وبعض الرسوم المنتشرة بالموقع، كما عُثر فيها على أعمدة حجرية أسطوانية الشكل مختلفة الأحجام والأطوال، وذلك من خلال أعمال المسوحات الأثرية على عدد كبير من مواقع الفنون الصخرية المحتملة.

المحافظة على المواقع الأثرية

وفي الوقت الذي دعت فيه هيئة التراث المواطنين والمهتمين إلى المحافظة على المواقع الأثرية المكتشفة، وأهمية وعي المواطن ودوره بوصفه شريكاً أساسياً في المحافظة على تراث وطنه ورعايته، فقد بيّنت الفنون الصخرية المكتشفة في متنزهات الغضا عن واجهة إحدى الصخور الدالة على النداء والترحاب متجسدة في فن صخري منقوش على حجر يمثل شخصاً رافعاً يديه إلى الأعلى مع الانعكاس مثل استجابة الدعاء، ومنحوتات لحيوان الجمل “سفينة الصحراء”، وكذلك نحت صخري لفارس يمتطي صهوة جواد، ونحت آخر لحيوان الوعل مظهر من التقارب بين الإنسان والكائنات التي رافقت رحلته وتجاربه، ونحت لليد البشرية رمزية للمصافحة وترويض الصلابة، إلى جانب عناصر أخرى غير واضحة المعالم.