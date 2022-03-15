قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن غدًا الأربعاء سيتساوى طول الليل مع النهار، حيث تشرق الشمس وتغرب في نفس موعدها، فستغرب في المملكة الساعة السادسة وتشرق الساعة السادسة.

تساوي الليل والنهار غدًا

وأضاف الزعاق أن تساوي الليل مع النهار غدًا يدل على أن الشمس تشرق من المشرق تمامًا وتغرب من المغرب تمامًا وهذا لا يكون إلا في يومين في السنة وهما: يوم الاعتدال الربيعي 16 مارس، ويوم الاعتدال الخريفي 27 سبتمبر.

وتابع: “الليل والنهار 12 ساعة هذا عندنا أما في القطب الشمالي فستشرق الشمس بعد غياب دام 6 شهور، وعلى القطب الجنوبي ستغيب الشمس بعد ظهور دام 6 شهور، فعندهم الليل 6 شهور والنهار 6 شهور”.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية أن الليل والنهار يتقلبان بين الطول والقصر على جميع أنحاء العالم ما عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء ويرجع ذلك لكروية الأرض ودورانها حول الشمس ودورناها حول محورها وميلان هذا المحور.

طقس رمضان

وكان الزعاق توقع في وقت سابق حالة الطقس في رمضان، مقسمًا فصل الربيع إلى ثلاثة أقسام، وهي: ربيع بارد “عقرب السم”، وربيع معتدل “عقرب الدم”، وربيع حار “عقرب الدسم”.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية أنه مع حلول شهر رمضان ستكون الأجواء صيفية نهارًا وربيعية ليلًا وأمارة ذلك وعلامته هو قران ثالث، مشيرًا إلى قول أهالينا الأولين: “قران ثالث ربيع زالف” فهو علامة على انصراف موسم الربيع.

وتوقع الزعاق في نهاية شهر رمضان أن تكون الأجواء صيفية ليلًا ونهارًا، وعلامة ذلك وأمارته هو تهافت البادية على موارد المياه “الآبار” وكما يقولون “نقران حادي على الماء منادي”.