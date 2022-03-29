وافق مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات أمس الاثنين، على توزيع 143 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2022.

الأسهم المستحقة

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 260 مليون سهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5.5 في المائة لتصبح حصة السهم من التوزيع 0.55 ريال.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم 12 مايو 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيكون تاريخ التوزيع في يوم 22 مايو 2022.