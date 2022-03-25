أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية بأن البرنامج الزمني لأحداث وفعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 المقام حالياً على حلبة كورنيش جدة سيسير دون أي تغيير.

برنامج سباقات فورمولا 1 لن يتغير مع اتخاذ كافة التدابير الأمنية:

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد السيارات والدراجات النارية عبر “تويتر” البيان الذي جاء وفقًا كالتالي: “إشارة إلى العملية العدائية التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بجدة، فإن شركة رياضة المحركات السعودية تود الإيضاح بأن البرنامج الزمني لأحداث وفعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 المقام حالياً على حلبة كورنيش جدة يسير وفق الجدول الزمني المعد له دون أي تغيير، وأن كافة التدابير الأمنية لسلامة المشاركين والمتسابقين والزوار التي تم اتخاذها لإقامة هذا السباق سلفاً تجري بالشكل الاعتيادي”.

وأوضحت الشركة في بيانها الصادر بأن الحلبة شهدت اليوم إقامة حصة التجارب الأولى لفورمولا 1 عند الخامسة عصراً التي استمرت لمدة ساعة، وسبقها حصة تجارب لفورمولا 2 وتحدي بورشه سبرينت الشرق الأوسط في تجاربها الأولى.

الفعاليات متواصلة:

وعلى الجانب الآخر تتواصل الفعاليات المصاحبة في حلبة جدة التي تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً منذ الساعات الأولى من هذا اليوم من خلال قرية فورمولا وما تتضمنه من فعاليات متنوعة.