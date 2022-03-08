أكد الخبير التحكيمي فهد المرداسي عدم صحة ركلة الجزاء التي احتُسبت لصالح فريق الهلال في الكلاسيكو المقام الآن.

الخبير التحكيمي فهد المرداسي :

الدقيقة 12 ركلة جزاء غير صحيحة لـ #الهلال#الهلال_الاتحاد⁩

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/UDQZKTSjyw — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 8, 2022

ركلة جزاء الهلال غير صحيحة:

وقال المرداسي: “ركلة جزاء الهلال غير صحيحة.. التسديدة اصطدمت في ركبة لاعب الاتحاد ثم اليد وخرجت خارج الملعب، هو كان يرغب في لعب الكرة بالرأس؛ وضع طبيعي أن تصطدم الكرة باليد اليسرى”.

وتابع الخبير التحكيمي تصريحاته قائلًا: “الكرة اصطدمت بجزء من الجسم وذهبت لليد واللاعب غير متعمد، ويده اليسار كانت قريبة جدًّا وحاول يتفادى لمس الكرة باليد، ولكن لم يستطع”.

واختتم المرداسي تصريحاته لقناة SSC قائلًا: “حكم الفيديو طالبوا الحكم بمشاهدة اللقطة، لأنه غير مقتنع باحتسابها، وشاهدها الحكم أكثر من مرة وأصر على قراره باحتساب ركلة جزاء لصالح الهلال”.

الدوسري يمنح الزعيم التقدم:

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الاتحاد المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم الزعيم بهدف نظيف سجله سالم الدوسري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل كلاسيكو اليوم، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، إلا أنه لعب 20 لقاء.