أكدت إدارة المرور أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير.

الحد الأعلى للمخالفات:

جاء ذلك رداً من المرور على استفسارات عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، منوهة إلى أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

الرصد الآلي:

ولفتت إدارة المرور إلى أنه بالنسبة لمخالفات الرصد الآلي فيمكن التفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

تسجيل المركبات:

وبالنسبة إلى تسجيل المركبات فقالت: لتسجيل أي مركبة يلزم تسجيل مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة إذا كان مالك المركبة ليس لديه ذلك.

المخالفات:

وفي شأن تسديد المخالفات، قالت إنه يمكن سدادها عن طريق القنوات البنكية المرتبطة بأنظمة المرور.