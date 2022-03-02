قالت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء: إنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.

يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور .. تعرف على الخطوات.#المرور_السعودي pic.twitter.com/ZmX0InpCoY

— المرور السعودي (@eMoroor) March 2, 2022

وتشمل خطوات إذن إصلاح مركبة الخطوات ما يلي:

– تسجيل الدخول عبر منصة أبشر

– اختيار المركبات خدمات

– اختيار إدارة المركبات

– اختيار المركبة المعنية

– اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب

– سيتم إرسال رسالة نصية مزودة بالرقم المرجعي لإذن إصلاح

– التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح

– مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة