قالت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء: إنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.
يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور .. تعرف على الخطوات.#المرور_السعودي pic.twitter.com/ZmX0InpCoY
— المرور السعودي (@eMoroor) March 2, 2022
وتشمل خطوات إذن إصلاح مركبة الخطوات ما يلي:
– تسجيل الدخول عبر منصة أبشر
– اختيار المركبات خدمات
– اختيار إدارة المركبات
– اختيار المركبة المعنية
– اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب
– سيتم إرسال رسالة نصية مزودة بالرقم المرجعي لإذن إصلاح
– التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح
– مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة
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