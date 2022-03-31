أثار الإعلامي عبدالعزيز المريسل حالة من الجدل بشأن تصرفات المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال فترة تواجده في نادي النصر.

حمدالله طلب فسخ عقده مع النصر

وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل في مساحة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حمدالله قبل مباراة نصف نهائي آسيا أمام فريق بيرسبوليس الإيراني بـ٣ ساعات طلب فسخ العقد”.

وأشار المريسل خلال تصريحاته إلى أن هذه الواقعة كانت في عهد رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق، صفوان السويكت، حيث أرسال اللاعب المغربي إيميل للعالمي يُطالب بفسخ العقد.

وعن سبب تأخر شكوى النصر ضد نادي الاتحاد وحمدالله، أكد المريسل أن ذلك كان من أجل مصلحة المنتخب السعودي لكرة القدم، موضحًا أن العالمي تقدم بهذه الشكوى منذ أسبوع.

النصر يتقدم بشكوى

وكان نادي الاتحاد قد ضم المهاجم المغربي لمدة موسم ونصف في الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد فسخ النصر لتعاقده معه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحافية أن النصر تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد نادي الاتحاد والمغربي حمدالله ومسؤولين اتحاديين رسميين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).