توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ارتفاع الحرارة في المملكة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: ” إن الكتلة الهوائية معتدلة البرودة لا تزال مسيطرة على الشمال، وجزئياً على الشرق والوسط”.

الحرارة أقل من معدلاتها

وأضاف أن درجة الحرارة أقل من معدلها لمثل هذه الوقت من السنة في معظم المناطق عدا الغربية، والساحل الغربي.

‏وتوقع أن تبدأ درجة الحرارة بالتسلق التدريجي إلى الأعلى في كل المناطق، وقد تبلغ سقف الأربعينات في ‎الرياض رابع رمضان الكريم.

وأشار إلى أنه لا يلوح في الأفق أي موجة برد ذات بال حتى العشر الأول من ‎رمضان، وتستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة ونصف يوميا.