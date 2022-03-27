دعا الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، المواطنين للتريث في إدخال ملابس الشتاء في المخازن.

وقال المسند، في تغرية عبر حسابه على “تويتر”: “بعض الناس يستعجل في إدخال ملابس ‎الشتاء في المخازن، ظناً منه أن موجات البرد قد انتهت”.

وأضاف د. عبدالله المسند : “الأفضل أن ينتظر حتى بداية ‎أبريل على الأقل فقد نتفاجأ بموجة برد عابرة”.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض والشرقية تمتد الى أجزاء من منطقة نجران، عسير والباحة).

في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة, كما تكون سماء صحو إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزئيين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.