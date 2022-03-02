توقع د. عبدالله ‌المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق غدًا.

موجة غبار:

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع يوم غد الخميس أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على نطاق واسع في الشمال، والشمال الشرقي، والوسط والغرب.. هذا والله أعلم”.

توقعات الأرصاد:

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًّا ونشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.