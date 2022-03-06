توقع د. عبد الله المسند، أن تنشط الرياح السطحية الغربية والتي قد تثير الغبار على تبوك وشمالي المدينة وغربي حائل والجوف اليوم الأحد.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “موجات البرد الشديدة (قد) تكون انتهت في معظم المناطق عدا الشمالية، (ولكن) تبقى درجة الحرارة مترنحة بين ارتفاع وانخفاض محسوس خلال شهر #مارس .. هذا والله أعلم”.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من تلك المناطق.