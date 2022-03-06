كشف فهد المطوع رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، سبب رحيل اللاعب أحمد الزين عن الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

الرائد لم يحقق مطلب أحمد الزين

وقال المطوع متحدثًا لـ برنامج ” أكشن مع وليد” : ” الزين طلب مدة أطول في العقد، وهذا كان نقطة الخلاف، لكننا لم نستطع الموافقة، ونتمنى له الأفضل فيما هو مقبل بعد نهاية الموسم الحالي، سيغادرنا”.

وكان الزين صاحب الـ30 عامًا انضم إلى صفوف فريق الرائد في 2019 قادمًا من النادي الأهلي، وسوف يمثل فريق ضمك بداية من الموسم المقبل.

تعليق الزين

يذكر أن الزين أوضح أنه مستمر مع الفريق لنهاية الموسم، وسيخدم الفريق حتى آخر يوم في عقده.

وكان الرائد هزم نادي الفيحاء بهدف دون مقابل، سجله اللاعب البرتغالي إيدر، ليحقق الرائد 3 نقاط ثمينة جعلته يصل للنقطة رقم 29 في المركز السابع.