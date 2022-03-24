بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة كاترينا ساكيلا روبولو، رئيسة الجمهورية الهيلينية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنئ:

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة كاترينا ساكيلا روبولو، رئيسة الجمهورية الهيلينية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.