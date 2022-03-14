بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كاتالين نوفاك، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المجر.

وأعرب الملك سلمان، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب جمهورية المجر الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنئ:

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كاتالين نوفاك، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المجر.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولشعب جمهورية المجر الصديق المزيد من التقدم والرقي.