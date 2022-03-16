صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ظهر هذا اليوم الأربعاء 13 شعبان 1443هـ الموافق 16 مارس 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى – حفظه الله – صباح هذا اليوم بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت ولله الحمد بالنجاح. ومن المقرر أن يخضع – حفظه الله – عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتّعه بالصحة والعافية.

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