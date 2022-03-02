أجرت المملكة أول تجربة في العالم لتوفير تغطية شبكات الجيل الخامس وإيجاد حلول مبتكرة لأبرز التحديات العالمية في ضمان استمرارية الخدمة من خلال أنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS) التي تقوم بعمل أبراج الاتصالات الأرضية، وذلك عقب نجاح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتنفيذ التجربة في منطقة مشروع البحر الأحمر؛ لتوفير التغطية لنطاق يصل مداه إلى أكثر من 450 كم2.

ريادة المملكة في توفير 5G HAPS

وأوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي بأن التجربة تجسد ريادة المملكة في تبني تقنيات الاتصالات اللاسلكية وما تمثله كموقع جاذب للاستثمار في التقنيات الناشئة والمستقبلية، كما ستقود لفتح آفاق جديدة للاستخدامات التقنية وإيجاد الحلول المبتكرة لتغطية المناطق النائية حول العالم وإيصال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لها وفق أحدث التقنيات التي تراعي التوجهات العالمية في حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية وإيجاد الحلول الرقمية في حالات الطوارئ والتعامل مع الكوارث، وتوفير السعات المطلوبة للمناسبات والفعاليات المؤقتة.

تطور قطاع الاتصالات

ولفت إلى أن النضج التنظيمي لقطاع الاتصالات أسهم في جعل المملكة موقعا ملائما لإجراء الشركات العالمية تجاربها النوعية حيث أنجزت الهيئة التجربة في منطقة مشروع البحر الأحمر بالشراكة مع شركة “Stratospheric Platforms Limited” ” البريطانية، مشيرًا إلى أن التقنية الجديدة تراعي العديد من الجوانب الاقتصادية والخدمية والصحية والبيئية؛ حيث تعتمد في عملياتها التشغيلية على الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تقليل الانبعاثات الكربونية، وبناء مدن ومجتمعات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى ما تقدمه من حلول مبتكرة وفعالة لإقامة منصات جوية تعمل كأبراج للاتصالات تغطي المناطق النائية حول العالم، وإسهامها في تجاوز أحد أهم التحديات العالمية في ضمان استمرارية الخدمة، وإيصال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة بقاع الأرض، إلى جانب إسهامها في دعم التقنيات المبتكرة وخدمات إنترنت الأشياء، وتقديم حلول فعالة في تغطية المناسبات والمهرجانات الموسمية.