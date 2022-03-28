يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواصلة تألقه على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وتحقيق الفوز على أستراليا في مباراة الغد.

المنتخب السعودي لا يخسر في ملعب الجوهرة

وخاض المنتخب السعودي 13 مباراة على ملعب الجوهرة المشعة منذ افتتاحه عام 2014، ولم يخسر أي لقاء، حيث نجح في تحقيق 10 انتصارات، مقابل 3 تعادلات، وسجل 28 هدفًا، واهتزت شباكه 7 مرات.

وتعادل الأخضر على ملعب الجوهرة المشعة أمام منتخبات أوروغواي، لبنان وأستراليا، فيما حقق الفوز ضد كل من؛ تيمور الشرقية، ماليزيا، العراق، مولدوفا، الصين وعمان، وتغلب مرتين على اليابان والإمارات.

الأخضر يواجه أستراليا غدًا

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وأستراليا، مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ويتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا للاحتفال بالتأهل.

وضمن المنتخب السعودي التأهل إلى نهائيات المونديال، قبل مباراته الماضية ضد الصين، وذلك بعد فوز اليابان على أستراليا، ولكن الأخضر يطمح في الفوز لضمان الصدارة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).