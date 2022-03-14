تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع شكاوى بعض المستفيدين من تأخر صرف الدفعة الثانية من مستحقات الضمان الاجتماعي المطور.

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حساب “العناية بالعملاء” في “تويتر”، على استفسارات وتساؤلات بعض المستفيدين بشأن تأخر صرف الدفعة الثانية من مستحقات الضمان الاجتماعي.

وأجابت الوزارة بقولها “يتم التحقق من أهلية المستفيدين بشكل شهري ويصرف لهم بناء على استيفاء معايير الاستحقاق لديهم،، شاكرين لك”.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي المطور ما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).

يجب لا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.

استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

لا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

لا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.

إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.

لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.

موقف المستحقين القدامى

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للمستحقين الحاليين فيتم صرف الرواتب لهم بشكل دوري مع بداية كل شهر هجري، وتعمل الوزارة في الوقت الراهن على توحيد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لكل من المستفيدين الجدد والحاليين، كما يمكن للمتقدمين متابعة الطلب الخاص بهم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.