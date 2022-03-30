وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (10) اتفاقيات تعاون وتفاهم مشتركة مع عدد من الجامعات والأكاديميات، وذلك خلال حفل تدشين مبادرة التدريب الموازي النوعي التي تستهدف تـوظيف وتدريب ما لا يـقل عن 100,000 من المواطنات الـحاصلات عـلى مؤهـل الـبكالـوريـوس فأعلى، حيث يستمر البرنامج حتى نهاية عام 2025 م، لـزيـادة مـعدل مـشاركـتهن الاقـتصاديـة ورفـع مسـتوى مـهارات الـقوى الـعامـلة الـسعوديـة.

مذكرات التعاون:

ووقّعت الوزارة ثلاث مذكرات تعاون مشتركة مع كل من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فيصل، حيث مثّل الوزارة في توقيعها معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، كما أبرمت الوزارة مذكرات تعاون مشتركة مع كل من “الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والهيئة السعودية للمهندسين، وجامعة المجمعة، وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، والأكاديمية المالية، وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران”، حيث وقع في هذه الاتفاقيات وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد بن محمد الضحوي.

تعزيز التعاون في التدريب والتوظيف:

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتمكين توظيف السعوديين والسعوديات ودعم سوق العمل، بما يتماشى مع أنشطة وإستراتيجية وأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، والمشاركة في تنمية وتمكين الخريجات من الجامعات والأكاديميات وخلق وتطوير مهارات جديدة للمعرفة والتعليم عن طريق تفعيل برنامج التدريب الموازي النوعي بالوزارة الذي سيعمل على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات وزيادة حصة المرأة في سوق العمل.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات إلى بناء شراكات إستراتيجية وعلاقات تكاملية مع مختلف الجهات في جميع القطاعات لتحقيق رؤية المملكة 2030.‏