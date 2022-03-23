أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضرورة أن يكون رقم الجوال المسجل في منصة الضمان الاجتماعي المطور، مطابقًا للرقم المسجل بحساب المستفيد في منصة أبشر الإلكترونية، وهذا لعدم مواجهة أي مشكلة تتعلق بإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات المالية.

رقم الجوال:

وقال حساب العناية بالعملاء التابع للوزارة على موقع تويتر: إنه لابد أن يكون رقم الجوال المسجل في منصة الدعم مطابقًا للرقم المسجل على حساب المستفيد في أبشر، وذلك ردًّا على استفسار مواطن لديه مشكلة عند الدخول لحسابه في الضمان الاجتماعي، حيث يطلب منه تحديث رقم الجوال وعند إدخال رقم الجوال والضغط على تحديث يظهر أن رقمه عند مستخدم آخر.

إعادة التسجيل:

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد شددت على المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور ضرورة إعادة التسجيل في النظام الجديد.

وقالت: إنه على المستفيد في هذه الحالة، إعادة التسجيل من جديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، إضافةً إلى تعبئة الملف الموحد لجميع أفراد الأسرة في نفس المسكن مع المستفيد الحالي.

ولفتت إلى أن عملية إعادة التسجيل في النظام الجديد متاح خلال 6 أشهر كحد أقصى من تاريخ الإطلاق.