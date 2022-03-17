حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات تعديل السجل التجاري بكل سهولة.
جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حساب “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد قال فيه: “السلام عليكم في حالة تعديل نشاط تجاري للسجل هل يتعدل مباشرة لديكم في وزارة العمل؟”.
خطوات تعديل السجل التجاري:
وأجابت الوزارة في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء”، بقولها: “بعد تحديث السجل التجاري بوزارة التجارة يتم اتباع الخطوات التالية:
– الدخول على خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– اختيار خدمة تقديم طلب تحديث بيانات التراخيص.
– عمل تحديث لبيانات السجل التجاري.
– بعد ذلك يتم التقديم على طلب تغيير نشاط منشأة.
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