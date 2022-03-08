حققت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إنجازًا وطنيًا جديدًا، من خلال حصول مختبر الجاذبية ومختبر القدرة والطاقة التابع للمركز الوطني للقياس والمعايرة على الاعتراف الدولي للأوزان والمقاييس لـ 6 قدرات فنية، تضمن توافقها مع وحدات القياس الدولي “SI”.

ويعد مختبر الجاذبية في المركز الوطني للقياس والمعايرة التاسع على مستوى العالم, والأول على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية حصولًا على الاعتراف الدولي, وبذلك يكون المركز قد حصل على الاعتراف الدولي لعدد 26 قدرة فنية.

علم القياس والمعايرة

وترجع أهمية الاعتراف في علم القياس والمعايرة إلى وجود سلسلة متصلة تعزز بعضها البعض، مما يعكس موثوقية ودقة قراءة أدوات القياس، تسهم بدورها في دعم الأنشطة الصناعية ومنظومة الاقتصاد الوطني، وتحقيق جودة للمنتجات الوطنية لتحسين تنافسيتها وسهولة نفاذها إلى الأسواق الدولية.

أكثر المراكز الإقليمية والعالمية تطورًا

يذكر أن المركز الوطني للقياس والمعايرة يعد من أكثر المراكز الإقليمية والعالمية تطورًا، ويقدم مجموعة من الخدمات في مجالات متعددة منها: مجال القياسات الكهربائية، ومجال قياسات الوقت والتردد، ومجال قياسات الأطوال، ومجال قياسات الكتلة، إضافة إلى تقديمه مجموعة من الخدمات الفنية لشركائه من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة ودول العالم.