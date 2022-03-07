وجه مواطنون رسائل شكر إلى متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، بعد إعلانه إيقاف مؤتمر وزارة الصحة الخاصة بمستجدات كورونا، والتي كانت تقام بشكل دوري يوم الأحد من كل أسبوع، والاكتفاء بنشر إحصائية الإصابات على حسابات الصحة الرسمية.

ما قصرت:

وقال الكاتب إياد الحمود: متحدث الصحة محمد العبدالعالي يودعنا ويودع آخر مؤتمر صحفي بهذه الكلمات بعد اقتراب انتهاء الجائحة وإلغاء الإجراءات الوقائية والاحترازية، ما قصرت دكتور محمد ربي يكتب أجرك.

وعلقت حنان: جزاه الله خير قام بمهمته كوجه إعلامي ومتحدث بكل إتقان وكان دايمًا يبث الطمأنينة المبطنة ببعض الحرص محاولًا قدر المستطاع عدم نشر أي خبر يثير مخاوف المواطنين وفي نفس الوقت فيه توجيه بأخذ الحيطة والاحترازات الموصى بها.

تصريحاته ناعمة:

وقالت أم إبراهيم: صحيح كان حنونًا حتى تحذيراته كانت بطريقة ناعمة ما فيها صوت عالي كان يتكلم بطريقة الناصح المحب. خير من قام بالعمل.

من جهتها، قالت ريم: سبحان من أعطاه القبول، رجل في مكانه الصح، يا الله كنت أجهز قهوتي على المؤتمر ومتابعينه أول بأول، الله يوفقه ويجزاه خير عنا وعن المسلمين.

وكتب أبو كيان: شكرًا لكم أبطال الصحة شكرًا لا توفيكم حقكم وحفظنا الله جميعًا من شر جائحة كورونا ورحم الله من مات بسببها.

تفانٍ في العمل:

وأشاد رشاد بالدكتور العبدالعالي: والله يا دكتور محمد مع كل الرعب والقلق والتوتر اللي كنا فيه بوقت كورونا كنت مثل البلسم على قلوبنا… الله يجزاك خير ويكتب أجرك.

ووافقه في الرأي عزيز وقال: كان دوره كبيرًا وأكثر شخص نعرف اسمه من الصغير قبل الكبير، ما قصر والله ولو أن البعض ممكن يقول هذا دوره وعمله، إلا أنه تفانى وأخلص فيه.

مؤتمر الصحة:

وأعلن العبدالعالي أن مؤتمر الصحة اليوم هو آخر المؤتمرات الدورية للحديث حول مستجدات كورونا، مشيرًا إلى أن البيانات والإحصائيات الخاصة بالجائحة ستكون متاحة على موقع وزارة الصحة.

وقال العبدالعالي: من المهم أن نشكر ونقدر ونثمن جهود أفراد مجتمعنا جميعًا الذين ساهموا بالعودة إلى الحياة الطبيعية بارتفاع مستوى المناعة في المجتمع التي جعلت اليوم مناعتنا حياة.

وأضاف أن المجتمع السعودي عبر عن ثقته في الجهات الحكومية والتزم بكافة الخطوات والإجراءات الاحترازية.. وتابع مجتمعنا كان لديه الوعي الكبير لصد الشائعات وصد المغالطات ولم يولِ لها انتباهًا وظل واعيًا وملتزمًا ومستمعًا للصوت الموثوق وهو الجهات الرسمية فقط.