رصدت عدسة “المواطن” مشاعر الفرح بين المصلين في جوامع ومساجد محافظة حفر الباطن، بعد أكثر من عامين من التباعد بسبب جائحة كورونا.



وجاء ذلك بعد صدور قرار وزارة الداخلية بإيقاف تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين في الجوامع والمساجد بالمملكة، مع الالتزام بالكمامات.

مشاعر لا توصف:

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المشاعر لا توصف مع قرار عودة التراص بمساجد وجوامع المملكة بعد التباعد والإجراءات الاحترازية التي سببتها جائحة كورونا.

وقدم آل الشيخ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الجهود التي وصفها بالكبيرة والسديدة لتجاوز الجائحة والحفاظ على صحة مرتادي بيوت الله.