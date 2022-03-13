وافقت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي على إستراتيجية التحول الرقمي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، التي احتوت على رؤية الهيئة في تمكين الحلول الرقمية وتنويع الخدمات الرقمية ومواءمتها وتطوير بيئة الأعمال والإجراءات الرقمية وترشيد النفقات الرقمية، وذلك لتحقيق أهداف الهيئة في تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية.

واشتملت الإستراتيجية على أربعين مبادرة في ستة مجالات رقمية وهي، الحوكمة، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، والخدمات الإلكترونية، والقدرات الوطنية، والذكاء الاصطناعي.

وتهدف الإستراتيجية إلى تطبيق وتمكين التجربة الرقمية الذكية وزيادة رضا المستفيدين، إضافة إلى زيادة كفاءة الأعمال الرقمية بتوفير بنية تحتية تقنية مميزة، ورفع كفاءة الإنفاق مما يمكن الهيئة من إدارة الانفاق التشغيلي والرأسمالي بشكل أفضل، وتسهم الإستراتيجية في تنظيم وتحسين أداء أنشطة وأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية وتمكين الاستخدام الأمثل والمتكامل للمعلومات الجيومكانية، إلى جانب مواءمة أعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية مع البنية التقنية الوطنية وتحفيز الاستثمار في المعلومات الجيومكانية وزيادة نموه والعمل على تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التحول الرقمي.

وتسعى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية إلى تقديم تعزيز مستوى الرقمنة والذكاء في الخدمات وفق أفضل الممارسات الدولية لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الهيئة وفق تنظيمها تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية بالمملكة والارتقاء به والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.