أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة أول مجموعة دعم شملت كلًا من الزوج والزوجة لتعزيز التواصل السليم في العلاقات الزوجية والأسرية.

وأوضح المدير العام لجمعية المودة محمد آل رضي أنه تم تصميم برنامج الدعم بناءً على تحليل أجرته الجمعية لتسلط الضوء على أبرز المشكلات الأسرية والقضايا الواردة خلال 2021م لدراستها وإيجاد الحلول لها.

أسباب الطلاق والخلافات الأسرية

وأشار التحليل أن أبرز القضايا الواردة للاستشارات الاجتماعية المؤدية إلى الطلاق كانت العنف الأسري والذي سجل ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 23%.

كما شهد العام 2021م ارتفاعًا في القضايا الواردة للإرشاد الأسري بنسبة 147% عن العام 2020م، وارتفع عدد القضايا السلوكية بنسبة 119% أيضًا. وسجل ضعف التوافق الفكري والثقافي نسبة 10% كثاني سبب مؤدٍ إلى الطلاق، كما سجلت كل من الخيانة الزوجية والتدخل الخارجي في العلاقة الزوجية 9%، وسجل الانفصال العاطفي 7% أما التعدد وآثاره فبلغ الوارد 6%.

وفيما يخص أبرز القضايا النفسية الواردة في عام 2021م بلغت نسبة قضايا الاكتئاب الواردة 13% فيما سجل اضطرابات القلق والتعاطي والإدمان 12% وسجل الشك 8%. وسجل ضعف الحوار 15% كأبرز القضايا التربوية السلوكية الواردة إلى الجمعية، فيما سجلت المخالفات السلوكية واضطرابات المراهقة 10% وبلغت نسبة الانحراف الأخلاقي 8%.

حلول جمعية المودة

ونوه آل رضي بأن هذه الخطوة الاستباقية أتت ضمن الحلول المبتكرة التي تقدمها جمعية المودة من خلال برنامج اطمئن للإرشاد الأسري وفض النزاعات لبناء برامج ومجموعات دعم تستهدف أبرز القضايا والمشكلات الواردة للجمعية وتقديم الدعم اللازم للأسر من خلال توظيف وسائل علمية رائدة في مجال التنمية الأسرية، ويقوم البرنامج بتقديم خدمة الإرشاد الأسري في جميع القضايا التي تهم الأسرة وأفرادها لتحسين جودة حياة الأسرة وتحقيق الاستقرار الأسري لها، عبر عدة قنوات، فتقوم الجمعية باستقبال استشارات المستفيدين عبر المقابلة، الهاتف الاستشاري أو الإرشاد الالكتروني، وقد استقبل البرنامج منذ تأسيسه 255,683 ألف استشارة.

برنامج اطمئن للاستشارات الأسرية

كما أوضح آل رضي بأن برنامج اطمئن يقوم بتقديم خدمة الاستشارات بالمولات التجارية وخدمة المستشار الزائر بمقر الجهات الشريكة، ويتم تقديم الاستشارات على أيدي مرشدين ومرشدات مختصين في المجال الأسري والنفسي والزواجي والاجتماعي والتربوي مؤهلين وفق معايير المودة.

وأشار آل رضي إلى أن برنامج اطمئن يقدم العديد من مجموعات الدعم للإرشاد الجمعي لمجموعة من الأفراد ذوي رابط مشترك لقضية أو مشكلة ما يعانون منها ومن خلال المجموعة يتم مشاركة التجارب الناجحة بين الأفراد، ويتم تقديم والإشراف على المجموعة من قبل مرشد متخصص لمساعدة المجموعة لتحقيق الهدف العام الذي أنشئت من أجله.

ويقدم برنامج اطمئن في عام 2022م مجموعات دعم أخرى منها تعديل سلوك المعتدين لتمكينهم وتزويدهم بمهارات التواصل السليم وتعزيز العلاقات الزوجية والأسرية والتوعية بتقنيات التعامل مع الخلافات، ويقدم مجموعة دعم النساء عبر برنامج متكامل لتطوير فهم المرأة للعنف الأسري وبناء احترامها وتقديرها لذاتها، ومجموعة دعم لعلاج الإدمان التقني وذلك عبر عدة جلسات وإعداد خطة عمل على أسس علمية تهدف إلى تعافي المستفيد من الإدمان التقني.