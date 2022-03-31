وقعت جمعية المودة مذكرة تعاون مع وزارة العدل، ممثلة في “مركز الصلح”، لتفعيل وتشغيل منظومة المصالحة إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني لرؤية 2030م.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة لجمعية المودة، المهندس فيصل السمنودي، أن مذكرة التعاون تهدف الى تفعيل مسار المصالحة، وفق المعايير المعتمدة لدي وزارة العدل، بالإضافة لإيجاد الحلول البديلة لإنهاء النزاعات على أيدي مصلحين مختصين يتم ترشيحهم وتأهيلهم وفق معايير محددة، مضيفًا أنه تقديم خدمات المصالحة سوف يكون وفق الأنظمة الإلكترونية للوزارة.

زيادة كبيرة في نسب الصلح:

ونوه السمنودي إلى أنه من المتوقع أن يثمر عن المبادرة زيادة كبيرة في نسب الصلح الرامية لتحسين العلاقات بين الأطراف المتنازعة، وبالتالي انخفاض النزاعات الأسرية الواردة للوزارة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة هدفها الأساسي السعي لتعزيز التماسك المجتمعي وخفض حالات الطلاق والنزاعات الأسرية بما يحقق للاستقرار الأسري.

الجدير ذكره أن جمعية المودة بدأت أعمالها وبرامجها في مجال الإصلاح الأسري وفض النزاعات قبل ما يزيد على 18 عامًا تم خلالها فض 46 ألف نزاع نفذها أكثر من 18 مكتب صلح منتشرة في محافظات منطقة مكة المكرمة، فيما تُعقد جلسات الصلح على أيدي مختصين مؤهلين تم إخضاعهم لنحو 130 معيارًا ومؤشرًا وظيفيًّا.