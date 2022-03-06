دعت شركة المياه الوطنية جميع العملاء في محافظة بقعاء بمنطقة حائل إلى تحديث بياناتهم من خلال تقديم المستندات الرسمية، ومن ضمنها الصك المتوفر لديهم حاليًا إلى مركز تقديم الخدمة في المحافظة.

أهمية تحديث البيانات

وبينت الشركة أهمية تحديث البيانات، لضمان تقديم أفضل خدمة للعملاء، بالإضافة إلى عدم تراكم المديونيات، مؤكدة تطبيقها للإجراءات المنصوص عليها في دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر من منظم المياه.

فصل الخدمة

وأوضحت الشركة أنها تشعر كل عميل لم يحدث بياناته بضرورة تحديثها، من خلال وضع ملصقات على العدادات قبل 30 يومًا من موعد الفصل، امتثالًا لدليل الخدمة الصادر من منظم المياه.

المياه الوطنية تحث عملاءها على التجاوب

ودعت الشركة عملاءها في محافظة بقعاء ممن لم يحدثوا بياناتهم إلى المسارعة في التحديث، مشيرة إلى أن أكثر من 560 عميلًا استجابوا مباشرة للإشعارات التي وضعتها، وقدموا المستندات الرسمية لعقاراتهم وتحديث بياناتهم.