وجه النائب العام بتشكيل فريق من النيابة العامة للانتقال إلى موقع سقوط الطفلين، اللذين سقطا مساء أمس في أحد الأنفاق قيد الإنشاء بمنطقة تبوك، والتحقق من أسباب سقوطهما وملابسات الواقعة، للنظر فيما إذا كان هناك ما يستدعي تحريك الدعوى الجزائية العامة وفقًا لنظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.

تفاصيل غرق طفلي تبوك

وفي وقت سابق، تمكنت فرق الدفاع المدني في تبوك من انتشال جثة طفلين أحدهما يبلغ عمره 11 عاماً، والآخر يبلغ 13 عاماً وذلك في نفق طريق الملك عبدالله في تبوك.

لجنة ثلاثية للتحقيق

وكان أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان أمر بتشكيل لجنة مختصة من أمانة المنطقة والدفاع المدني وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة؛ للتحقيق في حادثة غرق طفلين، يرحمهما الله، في أحد الأنفاق التي تحت الإنشاء بمدينة تبوك.

ويعتبر مشروع نفق طريق الملك عبدالله وسط تبوك والمتعثر منذ ثماني سنوات ويقع بجوار مواقع حيوية وسط تبوك مكانًا لتجمع المياه؛ نظرًا لوجود تسريبات مياه أرضية قريبة بسبب التعمق في حفر النفق للأعمال الإنشائية فيه، كذلك يوجد ثلاثة مواتير لسحب المياه موجودة مُسبقًا تستخدم لأغراض السحب كي لا تُعرقل الأعمال الموجودة أسفل النفق.