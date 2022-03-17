يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تفوقه ضد الفيحاء في الرياض، وتحقيق الفوز في مباراتهما اليوم.

النصر يسعى لمواصلة تفوقه

وتُعد مباراة النصر ضد الفيحاء اليوم هي الثامنة بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح العالمي في تحقيق الفوز 3 مباريات، وتعادل في مثلهم، وخسر مرة واحدة.

وسبق أن لعب الفريقان 3 مرات في الرياض ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، انتهت المباراة الأولى على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالتعادل بنتيجة 2/2 في لقاء الدور الأول موسم 2017/ 2018.

ولعب النصر ضد الفيحاء على الملعب ذاته في الدور الثاني موسم 2018/ 2019، وفاز العالمي بهدف دون رد، وتقابلا في الدور الثاني موسم 2019/ 2020 على استاد الملك فهد الدولي، ونجح الأصفر في تحقيق فوز قاتل بنتيجة 2/1.

مباراة اليوم في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الفيحاء، مساء اليوم الخميس، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الثامن برصيد 30 نقطة.