كشفت تقارير إعلامية عن أن نادي النصر اتفق بشكل مبدئي مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق الكروي الأول خلفًا للأرجنتيني ميجيل روسو بداية من الموسم المقبل.

مسلي آل معمر يتفق مع المدرب الفرنسي

وقال الإعلامي سعد السبيعي مراسل قنوات SBC عبر حسابه في “تويتر” أن مسلي آل معمر رئيس النادي اتفق مع غارسيا لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وتداول جمهور النصر اسم غارسيا في الأيام الماضية بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كموقع “تويتر” حيث تساءلوا عن سبب زيارة غارسيا، وطالبوا مسلي آل معمر رئيس النادي بالتفكير في ضم غارسيا لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل مع عمل إعداد للفريق للمنافسة على البطولات بداية من الموسم المقبل، خاصة أن النصر خرج من كأس الملك وأصبحت فرصه في الفوز بـ دوري المحترفين السعودي صعبة للغاية.