يبدو أن فرص تعاقد النصر مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق لنادي الهلال وبنفيكا البرتغالي، أصبحت صعبة للغاية.

جيسوس يبتعد عن النصر

وكان الإعلامي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا، نفى عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم، هذه الأنباء، مؤكدًا أن المدرب البرتغالي لن يُدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وشدد الإعلامي البرتغالي على أن جيسوس لم يوقع على أي عقد مع نادي النصر حتى الآن، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يُفضل الانتظار حتى الصيف لتحديد مستقبله بعد ذلك.

النصر يفكر في مدرب بالميراس

وقالت صحيفة Record البرتغالية إن النصر دخل في مفاوضات مع آبيل فيريرا مدرب بالميراس البرازيلي، وجورجي الذي سبق له تدريب فلامنجو البرازيلي السابق، موضحة أن الأخير رفض عروضًا برازيلية من أجل العودة مرة أخرى إلى السعودية ولكن من بوابة العالمي.