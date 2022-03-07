كشفت مصادر إعلامية حقيقة اقتراب البرازيلي تاليسكا من الرحيل عن نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته قناة SSC فإن اللاعب البرازيلي سيكمل عقده مع أصفر العاصمة ولن يغادر بعد نهاية الموسم الحالي.

النصر يرفض رحيل تاليسكا لـ بيشكتاش

يذكر أن تقارير كانت كشفت أن نادي بيشكتاش التركي يفكر في ضم نجم النصر لكن إدارة مسلي آل معمر رفضت الفكرة.

النصر يسعى لمصالحه جماهيره

وسيواجه النصر، فريق الاتفاق يوم الجمعة المقبلة في الجولة الـ24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى العالمي لمصالحة جماهيره بعد الخسارة يوم الخميس الماضي من نادي الهلال في ديربي الرياض برباعية دون رد.

وشارك تاليسكا في المباراة التي خسرها النصر في ملعب ” مرسول بارك”.