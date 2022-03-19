نجح الفريق الكروي الأول لـ السلة، بنادي النصر في الفوز على الهلال بنتيجة 78/ 73 ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الموسم الرياضي 2021/ 2022، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة السلة.

سير المباراة:

وفاز العالمي على جاره بفارق 5 نقاط في المحصلة النهائية للمباراة، وذلك بعد تقدم أصفر العاصمة في الربع الأول بنتيجة (21/ 19)، ثم واصل تقدمه في الربع الثاني بنتيجة (45/ 36)، وأنهى الأصفر الربع الثالث متقدمًا (57/ 49)، قبل أن ينهي النصر المباراة فائزًا على الهلال بنتيجة (78/ 73).

ويتقاسم الثنائي الصدارة بـ20 فوزًا وخسارتين، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بـ17 فوزًا و5 خسارة.

مباراة فاصلة بين النصر والهلال عصر الغد:

وستقام المباراة الفاصلة بين الفريقين غدًا في الرابعة عصرًا، في الرياض، من أجل تحديد هوية بطل الموسم الرياضي الجاري من الدوري السعودي لكرة السلة.

ويرغب العالمي في التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية في تاريخه، والحفاظ على اللقب الذي توج به في الموسم الماضي “2020/ 2021”.