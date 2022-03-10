يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على الصعيد الدفاعي في مبارياته الأخيرة بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يسعى للحفاظ على نظافة شباكه

ولم يحافظ النصر على نظافة شباكه في آخر 5 مباريات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اهتزت شباكه بـ 12 هدفًا.

ويسعى العالمي لتحقيق الفوز أمام فارس الدهناء، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة برباعية ضد الهلال في المباراة الماضية، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في الترتيب.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد النصر، مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.