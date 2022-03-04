يبحث نادي النصر عن التعاقد مع حارس مرمى، وذلك بديلًا للحارس وليد عبدالله.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن العالمي يفكر في ضم حارس كولومبي، على الرغم من توصله لاتفاق مع المصري محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك المصري.

النصر يفاوض أوسبينا:

وذكرت صحيفة “comutricolor الكولومبية أن النصر يفكر في ضم الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى نابولي الإيطالي.

وذكرت أن أوسبينا لم يعد له مكان في نابولي بعد أن أصبح لاعبًا احتياطيًّا في خطط المدرب لوتشيانو سباليتي، كما أنه حصل على عرض مادي ضخم من النصر.

جماهير النصر قلقة بسبب أداء أبو جبل:

وبسبب الأداء المهزوز للحارس المصري أبو جبل مؤخرًا، فقد طلب جمهور النصر من إدارة مسلي آل معمر عبر “تويتر” الانسحاب من الصفقة معتبرين أن تألقه في بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده كان مجرد استثناء وليس أمرًا يدفع النصر للتعاقد معه.